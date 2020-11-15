Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова не будет участвовать в ближайшем чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге. У спортсмен сложности с перелетом на родину из США.

Пловичиха живет тренируется в США, с которым нет стабильного авиасообщения из-за пандемии.

«»Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург, прямых рейсов нет, нет возможности сделать это. Мы ее ждем на олимпийский отбор», — сказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Отметим, что чемпионат России на короткой воде состоится в 25-метровом бассейне с 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Южной Корее-2019 Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом.