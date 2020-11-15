Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал об инциденте между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

Валуев отметил, что инцидент с дракой в фойе к единоборствам имеет очень опосредованное отношение — это вопрос из разряда хулиганский происшествий.

«Скажу одно. Суд, если дойдет до него, даст оценку произошедшему и всем достанется по своим серьгам. О причинах инцидента могут судить те, кто в курсе причин произошедшего. А сегодня я хочу пожелать Сергею Харитонову скорейшего восстановления», — написал Валуев в инстаграме, отметив, что мы всегда должны знать и помнить, что являемся заложниками собственного воспитания.

И еще. Мы всегда должны знать и помнить, что являемся заложниками собственного воспитания», — написал Валуев в инстаграме.

Потасовка между спортсменами произоша 13 ноября на турнире по смешанным единоборствам в «Лужниках». Яндиев и боец Руслан Абдо вышли в фойе обсудить денежный долг, а в их разговор вмешался Харитонов. Яндиев набросился на Харитонова и нанес пару мощных ударов. После драки Харитонов был отправлен в больницу. Ему предстоит операция.