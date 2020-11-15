Сборная Франции стала первым полуфиналистом Лиги наций. Победа над Португалией (0:1) лишила действующего чемпиона турнира шансов на защиту титула.

Единственный мяч забил полузащитник Нгуло Канте на 53-й минуте. Франция набрала 13 очков в группе и досрочно вышла в плей-офф Лиги наций. Полуфиналы пройдут 6 и 7 октября 2021 года.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Франции и вылет из турнира.

«Все матчи нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться всем, чего мы добиваемся вместе!» — написал Роналду в инстаграме.

Роналду провел весь матч против французов, но так и не смог пополнить голевой счет.