Хабаровский СКА переиграл на своем поле «Текстильщик» в 22-м туре Олимп-ФНЛ. Победный гол на 24-й минуте встречи провел нападающий Константин Базелюк.

Таким образом, дальневосточный клуб одержал шесть побед в семи матчах после того, как коллектив возглавил Сергей Юран.

Вместе с тренером с 21 октября СКА одержал победы над «Чертаново» (2:0), «Томи» (2:1), брянским «Динамо» (5:2), «Нефтехимиком» (3:2) и сыграл вничью с «Иртышом» (1:1).

Продвинулся дальше Юран со СКА и в Кубке России. СКА победил «Рубин» со счетом 1:0.

Напомним, что перед начало сезона Юран со скандалом был уволен из «Химок», выведя команду в РПЛ и сыграв в финале Кубка России.