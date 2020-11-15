Четвертая ракетка планеты россиянин Даниил Медведев раскрыл свои цели на Итоговый турнир ATP.

Медведев отметил, что поскольку в прошлом году он не одержал ни одной победы, то в этом хочет выиграть хотя бы один матч — это будет прогрессом.

«У меня такое мышление. Но, конечно, с первого матча я хочу показывать хороший теннис и выиграть как можно больше», — приводит слова Медведева tennismajors.

Россиянин отметил, что рад, что снова выступать на Итоговом. По его словам, это значит, что ты один из лучших игроков в сезоне. Медведев вспомнил, что его первый турнир в прошлом году прошел не так, он хотел, но это тоже опыт.

Медведев свой первый матч на Итоговом сыграет в понедельник в 23:00 по московскому времени против немца Александра Зверева.