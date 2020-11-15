Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, находясь в расположении сборной Египта повторно сдал тест на коронавирус. Его результаты снова оказались положительным.

Как говорится заявлении Египетской футбольной ассоциации говорится следующее, все необходимые медицинские меры были приняты в соответствии с глобальным медицинским протоколом и под наблюдением доктора Мохамеда Султана и врача национальной сборной Египта».

Участие Салах в ближайшем матче «Ливерпуля» в АПЛ 22 ноября исключено. Игроку нужно будет соблюсти регламент законодательства Великобритании, по которому нужно провести 10 дней на самоизоляции после первого результата теста, который был 13 ноября.

Отмечается, что у Салаха болезнь протекает без симптомов.