Коронавирус: сколько заболевших в России на 15 ноября

На утро 14 ноября в России зафиксировано 22 572 новых случая заражения коронавирусом за сутки — это не является рекордом по данному показателю.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в стране было зафиксировано 352 летальный исход, а полностью выздоровели от коронавируса 14 456 человек.

В общей сложности за все время пандемии было проведено более 70 миллионов тестов на коронавирус, выявлено 1 925 825 случаев заражения инфекцией в стране. Общее число выздоровевших — 1 439 985 человек, еще 33 186 стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки выявлено наибольшее число заболевших по стране — 6271 случаев, в Санкт-Петербурге — 1944 новых случаев (рекордный показатель региона), в Московской области — 812 случаев.