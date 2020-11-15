Новый состав Алексея Solo Березина собирался достаточно долго, ещё за несколько месяцев уже появлялись первые слухи о том, что Роман RAMZEs Кушнарёв вернётся в СНГ-регион и прихватит с собой Саида Самаила SumaiL Хассана.

Спустя недели так и произошло и перед сообществом появилась новая команда из сильнейших игроков СНГ-региона, который сразу получил инвайт в финал закрытых квалификаций онлайн-турнира EPIC League Season 2 и успешно его прошёл, обыграв Yellow Submarine со счётом 3-1.

Состав Just Error:

Роман RAMZEs Кушнарёв

Кушнарёв Саид Самаил SumaiL Хассана

Хассана Владимир No[o]ne Миненко

Миненко Бакыт Zayac Эмилжанов

Эмилжанов Алексей Solo Березин

На основной части турнира первого дивизиона коллектив пока что проиграл два матча. Сперва не справился против mudgolems в равной борьбе со счётом 1-2, а затем и против Natus Vincere с аналогичным результатом.

После матча между двумя российскими коллективами керри «Рождённых Побеждать» Алик V-Tune Воробей поделился своими мыслями о соперниках и высказал теорию почему они проиграли встречу.

Думаю, они на пиках все плохо сделали, потому что у них три жадных кора, которые хотят качаться, а у нас еще довольно неплохой пик. Из-за этого Earthshaker негде было добить Blink Dagger. Когда они на топе приняли плохой файт, там еще Earthshaker и Io умерли, тогда была для них конечная, мне кажется. Они не могут нас задавить и хотят качаться.

Стример Евгений Sh4dowehhh Алексеев также не остался в стороне и рассказал своё видение ситуации с Just Error. Алексеев считает, что команда не правильно выбирала героев и из-за чего проиграла встречу против NAVI.

Just Error за все свои игры ни одного нормально пика не сделали. Мой вывод из того, что я вижу.

Перед нами зарождается новая команда с новыми правилами и условиями. Да, многие из этих игроков уже играли в месте долгое время, но новый англоговорящий игрок ставит определённые сложности в общении, а также мидер Владимир No[o]ne Миненко ушёл на позицию 3 и из-за чего также ощущает игру по-новому.

Коллективу нужно время, чтобы сыграться и выстроить структуру работы каждого игрока команды и делать каких-либо глобальных выводов о Just Error рано.