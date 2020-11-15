Российский боец Bellator Сергей Харитонов продолжил пикировку с Адамом Яндиевым, который нанес ему увечья в фойе «Лужников».

Харитонов усомнился в том, что Янбаев готов драться с ним в клетке.

«Этот человек без духа. На честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой народа с ножом, кастетом, пистолетом — это в его стиле», — цитирует Харитонова «Матч ТВ».

Харитонов отметил, что без кастета Янбаев не выйдет, а также назвал его преступником — человеком, который не должен находиться на свободе. По словам Харитонова, между ними была не драка, а неожиданное нападение. «Мы видели его в UFC. Против серьезного соперника у него нет никаких шансов», — сказал Харитоново.

Напомним, 13 ноября в Москве случилась драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Харитонов был доставлен в больнице с многочисленными повреждениями. Ему предстоит операция.