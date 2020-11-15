Бывший защитник «Зенита» Илья Зуев вынужден был встать в ворота томской «Томи» в очередном туре ФНЛ. В матче с «Чертаново» в первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Во втором тайме на 50-й минуте юный форвард «Чертаново» Сергей Пиняев заработал удаление для голкипера «Томи» Дениса Вавилина, который отбил мяч руками за пределами штрафной площадки.

В запасе у «Томи» не оказалось второго вратаря. В ворота вынужден был встать Илья Зуев. Полевой игрок пропустил только с пенальти. На 84-й минуте мяч забил Илья Молтенинов.

Команда Александра Кержакова проиграла очередной матч в ФНЛ. С 14 очками «Томь» идет на предпоследнем месте в таблице.