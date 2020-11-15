Защитник СКА Виктор Антипин подвел итог победы СКА над «Северсталью» в Череповце со счетом 2:0.

По мнению Антипина, была хорошая боевая игра, в которой соперник действовал быстро, агрессивно, но СКА забил хорошие голы и строго отыграл в обороне по заданию.

«Главное – стараться не переигрывать смены, играть отрезки покороче, и тогда все в порядке», — приводит слова Антипина официальный сайт СКА.

Сейчас армейцам предстоят два матча на своем льду. Команда Валерия Брагина с интервалом в два дня примет «Салават Юлаев» и «Трактор».

В предыдущих двух встречах СКА одержал уверенные победы, разгромив «Йокерит» (4:1) и «Витязь» (8:1).