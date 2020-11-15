Биатлонист сборной России Антон Бабиков высказался относительно коронавируса. Спортсмена напрягает то, что положительный тест может вывести его из строя.

По словам Бабикова, биатлонисты стараются делать все, чтобы не заболеть. Но процесс заболевания не очень понятен — даже соблюдая все требования безопасности, вирус все равно проникает в организм.

«Конечно, мы боимся заболеть. Самое страшное, что зачастую это даже бессимптомно, но сейчас любой тест положительный, уже не важно, есть у тебя симптомы или нет, выкидывает тебя из борьбы», — сказал Бабиков эфире телеканала «Югра».

Бабиков объяснил, что страха перед болезнью нет, но есть страх, что положительный тест, который никак на организме не сказывается, может привести все усилия насмарку.

Ранее Антон Бабиков высказался о целях на предстоящий сезон, а также о подготовке в составе сборной команды.