Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан поведал, почему принял решение вернуться в сборную Словакии.

По его словам, месяц в сборной сменился тренер. Взяли специалиста, с которым Губочан уже имел совместный опыт работы. Тот позвонил ему и сказал, что хотел бы, чтобы Томаш вернулся в сборную на три матча. Губочан взял время на раздумье, а затем согласился.

«Я просто один раз уже дал слово, что закончил выступать за сборную, так как не было особых чувств, чтобы делать это дальше. Но сейчас футбол мне начал нравиться опять, и в новом клубе я наслаждаюсь игрой», — приводит слова Губочана «Матч ТВ».

Губочан пока не знает, поедет ли на чемпионат Европы. Говорит, что не хочет загадывать, потому у текущего тренера соглашение с федерацией только на три игры.

Отметим, что 35-летний защитник оба стыкового матча за выход на Евро-2020 со сборной Северной Ирландии. Словакии удалось выиграть и пробиться на Евро.

Напомним, Губочан выступал за «Зенит» с 2008-го по 2014 год.