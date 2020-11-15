Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов покинет пост главного тренера казахстанской «Астаны», на который был назначен месяц назад.

По информации Kazfootball.kz., кроме Тихонова «Астану» покинут возрастные футболисты и игроки, которые не соответствуют уровню клуба. Также уйдет генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и исполнительный директор Давид Лория.

Приняв «Астану» в середине октября, Тихонов провел четыре матча, в которых одержала две победы и потерпел два поражения. Многолетний чемпион Казахстана после 16 игр с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. Победителем турнира досрочно стал «Кайрат».

На посту Тихонов сменил заменит британца Пола Эшуорта, который исполнял обязанности наставника «Астаны» после увольнения чеха Михала Билека.