Юная фигуристка Софья Самоделкина выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдет в Москве. Об этом рассказал ее тренер Сергей Давыдов.

«У Софьи все хорошо, она обязательно будет выступать на этапе в Москве», — приводит слова Давыдова РИА Новости.

Напомним, что Самоделкина была заявлена на четвертый этап Кубка России, но вынуждена была сняться из-за травмы ноги.

Напомним, что победу в соревнованиях юниорок на этапе Кубка России в Казани одержала Софья Акатьева, ученица Этери Тутберидзе.

Пятый этап Кубка России пройдет с 5 по 8 декабря.