В Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. В ней победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место взял гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. На третьем месте финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку двенадцатым. Он стал лучше своего партнера по команде Пьер Гасли, который пришёл к финишу на тринадцатой строчке.

Партнер Хэмилтона Валттери Боттас пришёл к финишу лишь на 14-й позиции и не набрал очков. Это позволило Хэмилтону увеличить отрыв до 110 очков и досрочно стать чемпионом мира за три этапа до конца сезона.

Хэмилтон сравнял по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. У обоих гонщиков по семь чемпионский побед по итогам сезона в «Формуле-1».