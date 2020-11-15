Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал о своем хобби. Теннисист играет в шахматы — частенько с Даниилом Медведевым.

По словам Рублева, он очень любит шахматы, но ему не нравится, когда соперник думает по 10 минут над каждым ходом, поскольку Рублев думает быстрее.

«Я часто играю с Медведевым, но в шахматах ему не хватает терпения. Есть разница между шахматным терпением и теннисным. В шахматах надо терпеливо думать, находить решения», — приводит слова Рублева tennismajors.

Напомним, что сегодня стартует Итоговый турнир, в котором принимают участие Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев встречается с испанцем Рафаэлем Надалем в матче первого тура группового этапа.