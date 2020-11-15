Форвард «Зенита» Артем Дзюба может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Telegram-канал «Дай ударить».

Как информирует источник, 32-летний нападающий уйдет из-за публикации скандального видео, где он снимает процесс собственного удовлетворения. Сообщается, что Дзюбой интересуются клубы MLS и Катара.

Отметим, что в связи с инцидентом объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к Артему Дзюбе, где высказало все претензии к игроку. Как гласит заявление, долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 16 матчей, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком года в России.