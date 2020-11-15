Российский боец смешанных единоборств в полусреднем весе Алиасхаб Хизриев проведет дебютный поединок в UFC.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, бой Хизриева состоится на турнире UFC Fight Night 6 февраля 2021 года, а его соперником станет бразилец Веллингтон Турман. Первый бой россиянина в промоушене пройдет на том же турнире, где должны встретиться Алистар Оверим и Александр Волков.

Отметим, Хизриев получил право подписать контракт с UFC после победы над Энрике Шиджемото на турнире Dana White’s Contender Series.

В течение профессиональной карьеру в смешанных единоборствах Алиасхаб Хизриев провел 13 поединков и одержал 13 побед.

Ранее российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал, что ушел на самоизоляцию, так как в его семье были выявлены случаи коронавируса.