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  • 18:25,  15 ноября 2020
Бокс/MMA
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На Яндиева, который подрался с Харитоновым, заведено два уголовных дела

На Яндиева, который подрался с Харитоновым, заведено два уголовных дела
Адам Яндиев. Фото: Twitter M-1.

На бойца смешанных единоборств Адама Яндиева заведено два уголовных дела из-за драки с бойцом Сергеем Харитоновым.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после проверки на Яндиева завели дела по 115 статье УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве случилась между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. По результатам потасовки Харитонова попал в больницу, где ему требуется операция. По просьбе Харитонова, Яндиева задержали правоохранительные органы.

После драки у Харитонова диагностировали перелом носа, рассечение и сотрясение мозга после драки. Адвокат бойца заявил, что пострадавший чувствует себя плохо. Инцидент произошел в «Лужниках» после турнира по ММА. Как утверждает «Матч ТВ», Яндиев должен Харитонову два миллиона рублей.

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