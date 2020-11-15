На Яндиева, который подрался с Харитоновым, заведено два уголовных дела

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве случилась между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. По результатам потасовки Харитонова попал в больницу, где ему требуется операция. По просьбе Харитонова, Яндиева задержали правоохранительные органы.

После драки у Харитонова диагностировали перелом носа, рассечение и сотрясение мозга после драки. Адвокат бойца заявил, что пострадавший чувствует себя плохо. Инцидент произошел в «Лужниках» после турнира по ММА. Как утверждает «Матч ТВ», Яндиев должен Харитонову два миллиона рублей.