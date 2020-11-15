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  • 18:28,  15 ноября 2020
Футбол
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Защитник «МЮ» заразился коронавирусом второй раз за две недели

Защитник &#171;МЮ&#187; заразился коронавирусом второй раз за две недели
Алекс Теллес. Фото: Instagram.

Бразильский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 27-летний футболист ранее отправился в расположение сборной Бразилии и успел провести матч против Венесуэлы, а после встречи выяснилось, что защитник болен.

Напомним, в первый раз у бразильского защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса была обнаружена коронавирусная инфекция в конце октября.

В составе «МЮ» бразильский крайний защитник провел лишь одну игру — против «Пари Сен Жермен» в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Алекс Теллес сыграл 40 встреч в составе «Порту» во всех турнирах, отличился десятью забитыми мячами и отдал девять результативных передач.

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