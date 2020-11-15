Защитник «МЮ» заразился коронавирусом второй раз за две недели

Бразильский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 27-летний футболист ранее отправился в расположение сборной Бразилии и успел провести матч против Венесуэлы, а после встречи выяснилось, что защитник болен.

Напомним, в первый раз у бразильского защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса была обнаружена коронавирусная инфекция в конце октября.

В составе «МЮ» бразильский крайний защитник провел лишь одну игру — против «Пари Сен Жермен» в Лиге чемпионов.