Защитник «МЮ» заразился коронавирусом второй раз за две недели

Бразильский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 27-летний футболист ранее отправился в расположение сборной Бразилии и успел провести матч против Венесуэлы, а после встречи выяснилось, что защитник болен.
Напомним, в первый раз у бразильского защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса была обнаружена коронавирусная инфекция в конце октября.
В составе «МЮ» бразильский крайний защитник провел лишь одну игру — против «Пари Сен Жермен» в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Алекс Теллес сыграл 40 встреч в составе «Порту» во всех турнирах, отличился десятью забитыми мячами и отдал девять результативных передач.
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