Американский форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Дэн Секстон вошел в историю Континентальной хоккейной лиги благодаря забитому голу в матче против рижского «Динамо»

С учетом матчей плей-офф на счету Секстона стало 283 (100+183) очка в 354 матчах в Континентальной хоккейной лиге в карьере.

Таким образом, Секстон стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим отметки в 100 голов.

Первым такое достижение покорилось Брэндону Боченски, который забил 179 голов с учетом плей-офф.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ситуации с распространением коронавируса в клубах КХЛ. В интервью официальному сайту КХЛ Морозов отметил, что вариант с временной остановкой чемпионата и сокращением количества матчей не рассматривается даже в случае закрытия границ с Латвией и Финляндией.