Руководство каталонской «Барселоне» хочет усилить состав своей команды центральным защитником.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, сине-гранатовые рассматривают недорогие варианты, в том числе аренда футболиста. Отмечается, барселонский клуб включил в список кандидатов на трансфер Антонио Рюдигера из «Челси», Жоэля Матипа из «Ливерпуля», Шкодрана Мустафи из «Арсенала», Федерико Фасио из «Ромы», Хермана Пеццелью из «Фиорентины» и Матео Мусаккьо из «Милана».

Также известно, что «Барселона» не теряет надежды приобрести у «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию.

Ранее сообщалось, что форвард французского ПСЖ, экс-звезда «Барселоны» Неймар продолжает судиться с каталонским клубом. По его мнению, ему должны невыплаченные бонусы по договоренностям с испанцами в 2016 году.