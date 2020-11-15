Защитник английского «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму колена на тренировке перед товарищеским матчем сборной Англии против национальной команды Ирландии.

В связи с этим ФИФА заплатит мерсисайдскому клубу около двух миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации зарплаты футболиста. Джо Гомес получает в «Ливерпуле» 80 тысяч фунтов в неделю.

Компенсацию будут выплачивать до момента, когда защитник возобновит тренировки в общей группе. При этом существует вероятность, что в текущем сезоне он больше не сыграет.

Ранее сообщалось, что португальский защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду может стать футболистом английского «Ливерпуля». Мерсисайдцы попробуют подписать 26-летнего португальца уже зимой, так как они испытывают проблемы с центром защиты из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые выбыли на длительный срок.