Опубликовано расписание третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup, который пройдет с 8 по 12 ноября в Казани.

20 ноября в 13:30 начнется мужская короткая программа. В 15:30 в танцах на льду фигуристы покажут ритм-танец, а в 18:00 пройдет короткая программа среди пар. Женская короткая программа начнется в 19:20.

21 ноября начнется с мужской произвольной программы, которая стартует в 13:30. Произвольный танец у танцевальных пар начнется 15:40, у спортивных пар — в 17:30. Женская произвольная программа начнется в 19:10.

22 ноября состоятся показательные выступления, которые начнутся в 15:00 по московскому времени.

Среди российских девушек-одиночниц в Гран-при примут участие Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

У мужчин Россию представят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Роман Савосин, Артем Ковалев и Евгений Семененко.

Также в Гран-при выступят следующие российские пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Алина Пепелева – Роман Плешков.

В танцах на льду выступят Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ксения Конкина – Павел Дрозд, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.