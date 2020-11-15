Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал имена бригады арбитров, которые будут обслуживать матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Сербии и России.

Встречу обслужит бригада судей во главе с поляком Даниелем Стефански. В роли его ассистентов выступят его соотечественники Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Резервный судья — Дамиан Силвестжак.

Отметим, матч сборных Сербии и России состоится 18 ноября в Белграде на стадионе имени Райко Митича, начало — в 22:45 по московскому времени.

В этом розыгрыше сборная России одержала победы над Венгрией и Сербией, а затем сыграла вничью с Турцией и Венгрией на домашнем стадионе.

Сегодня, 15 ноября, сборная России сыграет с командой Турции выездной матч группового этапа Лиги наций УЕФА.