Португальский нападающий английского «Вулверхэмптона» Педру Нету может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, туринский клуб попытается подписать 20-летнего игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Отметим, португальский футболист перешел в «Вулверхэмптон» из римского «Лацио» в августе 2019 года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Нето провел в составе английского клуба девять встреч, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение Нету с «Вулверхэмптоном» рассчитано до лета 2025 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в 2021 году. «Ювентус» может обменять Роналду на Неймара в «ПСЖ» в 2021 году — у бразильца также истекает срок контракта в 2022 году.