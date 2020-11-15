В Стамбуле в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА стартовал матч между сборной Турции и национальной командой России.

Встреча, которая проходит на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», началась в 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи был назначен польский специалист Шимон Марциняк, помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным арбитром матча станет польский судья Павел Гиль.

В этом розыгрыше сборная России одержала победы над Венгрией и Сербией, а затем сыграла вничью с Турцией и Венгрией на домашнем стадионе. Турецкая команда стартовала на турнире с поражения от Венгрии, а затем сыграла три ничьи подряд.

Заключительный матч на групповом этапе Лиги наций сборная России проведет в Белграде с командой Сербии.