Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением о прошедших в CAS слушаниях по спору между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА.

По словам Бе, главное – это не наказание. Он считает, что когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться.

Бе отметил, в этом случае извинения – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии всего спортивного мира.

«Россия – великая биатлонная нация, но, к сожалению, этого больше нет. Они действительно очень важны для международного биатлона, поэтому я надеюсь, что они скоро встанут на ноги», – сказал Тарьей Бе, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, в конце 2019 года ВАДА рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде.