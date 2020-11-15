В парке имени Ленинского комсомола в Махачкале Аллею открыли аллею в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

Аллею разбили в рамках акции «Сохраним лес». В организационном комитете акции сообщили, что всего было высажено высадили 58 сосен по количеству прожитых тренером лет. Отмечается, что превратить парк в цветущий оазис было мечтой Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, летом 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался из-за последствий перенесенного коронавируса: болезнь дала осложнения на сердце, с которым у тренера в прошлом были проблемы. Абдулманапу Нурмагомедову было 47 лет.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру после того, как в третий раз защитил чемпионский титул UFC в легком весе. На турнире UFC 254 в Абу-Даби он победил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.