Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав команды на матч против команды Турции в Лиге наций.

Место в воротах займет Маринато Гилерме, в защите сыграют Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Роман Зобнин, в полузащите на поле выйдут Денис Черышев, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Алексей Миранчук, на острие атаки сыграет Антон Заболотный.

Запасные: Матвей Сафонов, Сослан Джанаев, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Иван Обляков, Даниил Фомин, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов и Александр Соболев.

Отметим, матч сборной России и команды Турции начнется в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Стамбуле.