Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в двух сетах над представительнице Бельгии Элизе Мертенс в финале турнира в австрийском Линце.

Счет по сетам — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась один час и 44 минуты. За это время Соболенко три раза подала на вылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Мертенс сделала три эйса, три раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

На пути к финалу Арина Соболенко обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:4, 6:4), швейцарку Штефани Фегеле (6:0, 6:3), француженку Осеан доден (6:3, 3:3 (отказ) и чешку Барбору Крейчикову (7:5, 4:6, 6:3).

Мертенс одолела украинку Ангелину Калинину (2:6, 6:1, 6:2), россиянку Веру Звонареву (6:3, 5:7, 6:2), россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 6:1) и еще одну россиянку Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 7:5).