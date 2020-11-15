Боец смешанных единоборств Адам Яндиев, который напал на Сергея Харитонова, был задержан полицией Москвы.

Об этом сообщает телеграм-канал 112. По информации источника, 32-летний спортсмен уже доставлен в отдел. Отмечается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Ранее стало известно, что на Адама Яндиева заведено два уголовных дела из-за драки с бойцом Сергеем Харитоновым. После проверки на Яндиева завели дела по 115 статье УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве случилась между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. По результатам потасовки Харитонова попал в больницу, где ему требуется операция. По просьбе Харитонова, Яндиева задержали правоохранительные органы.