Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в ДТП в Сумском районе Украины.

Об этом сообщается на странице «Подслушано Сумы» на Facebook. По информации источника, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он не пострадал, а у Мирошниченко был диагностирован перелом позвоночника, ей провели операцию. В данный момент девушка не чувствует ног.

Отметим, Алина Мирошниченко является многократным призером чемпионатов Украины и всеукраинских соревнований по биатлону в категории «девушки».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О был госпитализирован после того, как автомобиль камерунца попал в серьезное ДТП. В автомобиль с экс-игроком за рулем врезался автобус, двигаясь по трассе Нконгсамба — Дуала.