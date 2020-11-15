Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев поздравил бразильского бойца Рафаэля Дос Аньоса с победой в поединке против американца Пола Фелдера.

«Отличный бой, Рафаэль, поздравляю! Давай завершим наше дело в ближайшем будущем», – написал Махачев в своем Twitter.

Ранее был отменен поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, который должен был состояться на турнире UFC Vegas 14. Оказалось, что Махачев переболел свинкой.

Изначально этот бой должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254, но его отменили из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

На турнире UFC Vegas 14 Махачева заменил Фелдер, который проиграл Дос Аньосу единогласным решением судей.