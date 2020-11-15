Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу в трех сетах над греком Стефаносом Циципасом в рамках Итогового турнира ATP.

Счет по сетам — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу Тима. Встреча продолжалась два часа и 18 минут, за это время австриец девять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. У Циципаса восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Отметим, группе B также выступают россиянин Андрей Рублев и испанец Рафаэль Надаль. Их матч пройдет сегодня, 15 ноября, начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Следующий матч Доминика Тима пройдет 17 ноября против Надаля, а Стефанос Циципас в этот же день встретится с Рублевым.