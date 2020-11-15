В матче группового этапа Лиги наций между сборной России и Турции произошло удаление в составе команды Станислава Черчесова.

На 24-й минуте встречи судья Шимон Марчиняк удалил защитника россиян Андрея Семенова. Спустя три минуты турки сравняли счет благодаря голу Кенана Карамана с передачи Джанера Эркина. Первый мяч забил Денис Черышев с передачи Далера Кузяева.

Напомним, в этом розыгрыше сборная России одержала победы над Венгрией и Сербией, а затем сыграла вничью с Турцией и Венгрией на домашнем стадионе. Турецкая команда стартовала на турнире с поражения от Венгрии, а затем сыграла три ничьи подряд.

Заключительный матч на групповом этапе Лиги наций сборная России проведет в Белграде с командой Сербии.