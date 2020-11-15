Сербский теннисист Новак Джокович, который получил кубок за первое место в рейтинге ATP в сезоне-2020, поделился впечатлениями от своего успеха.

По словам Джоковича, он очень счастлив. Серб отметил, это был странный год для всех. Теннисист добавил, что, когда был возобновлен сезон, он продолжил с того, на чем остановился до карантина, и показал потрясающую серию выступлений.

«Очевидно, я невероятно горд, но у меня смешанные эмоции в связи с тем, что происходит в мире. Я не могу не замечать это, хоть я и добился одной из самых больших целей в спорте. Я сочувствую всем людям, испытывающим трудности, мне их очень жаль», — сказал Джокович, слова которого приводит официальный сайт ATP.

Ранее Новак Джокович оценил соперников по Итоговому турниру АТР.

На групповом этапе Джокович сыграет с Александром Зверевым, Даниилом Медведевым и Диего Шварцманом.