Грузинский экс-полузащитник московского «Спартака», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» Жано Ананидзе планирует завершить игровую карьеру.

Об этом сообщил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич. По словам Хацкевича, Ананидзе хочет закончить с футболом в связи с травмой колена.

«Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Все было чисто и открыто», — сказал Хацкевич, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, 28-летний футболист в августе заключил контракт с «Ротором», но в сентябре покинул клуб, не проведя за него ни одного матча.