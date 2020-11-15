Главный тренер итальянского «Торино» Марко Джампаоло сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Sport Mediaset. По информации источника, 53-летний специалист рискует пропустить следующий матч команды в чемпионате Италии с «Интером» 22 ноября.

Напомним, Джампаоло стал главным тренером «Торино» прошлым летом. В семи стартовых турах команда набрала пять очков и расположилась в таблице Серии А на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Болезнь у 55-летнего тренера протекает бессимптомно, он находится дома на карантине. Также известно, что все остальные тесты игроков и персонала «Милана» показали отрицательный результат.