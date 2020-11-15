Полузащитник сборной России Роман Зобнин пропустит матч против национальной команды Сербии.
На 54-й минуте встречи с Турцией российский хавбек сорвал атаку соперника на фланге и получил желтую карточку от главного арбитра Шимона Марчиняка. Таким образом полузащитник пропустит матч с Сербией в Лиге наций из-за перебора желтых.
В данный момент сборная России проигрывает команде Турции со счетом 2:3.
В этом розыгрыше сборная России одержала победы над Венгрией и Сербией, а затем сыграла вничью с Турцией и Венгрией на домашнем стадионе. Турецкая команда стартовала на турнире с поражения от Венгрии, а затем сыграла три ничьи подряд.
Заключительный матч на групповом этапе Лиги наций сборная России проведет в Белграде с командой Сербии.
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