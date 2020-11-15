Канадский хоккеист Ноа Дюга из команды «Норт Бэй Трэпперс», выступающей в Северной юниорской лиге Онтарио, скончался в возрасте 13 лет после серьезной болезни.

Об этом сообщает телеканал CTV News. По информации источника, в августе у хоккеиста выявили тромб сосудов головного мозга, после чего его парализовало. Согласно заключению врачей, впоследствии это привело к инсульту, который и стал причиной смерти. Отмечается, огласку произошедшей трагедии для оказания помощи семье Дюга придали несколько игроков Национальной хоккейной лиги, в том числе нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и игроки «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман и Митч Марнер.

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