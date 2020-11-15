В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Голландии дома одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины со счетом 3:1.

В составе голландской сборной дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, который отличился на 6-й минуте с передачи Дензела Дамфриса и на 14-й минуте с передачи Стивена Бергейса. Еще один гол на счету Мемфиса Депая, который забил свой мяч на 55-й минуте с передачи Дензела Дамфриса.

У босницев единственный мяч забил Смаил Превляк с передачи Эдина Вишчи на 63-й минуте.

После пяти матчей команда Франка де Бура идет на первом месте в таблице группы 1 с восемью очками, боснийцы располагаются на четвертой строчке с двумя баллами.