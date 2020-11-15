Испанский защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может стать футболистом «Кристал Пэлас».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, левый защитник рассматривается как потенциальная замена голландскому защитнику Патрику ван Анхолту. Отмечается, что клубу также интересен защитник «Марселя» Жордан Амави. При этом в «Кристал Пэлас» рассчитывают, что ван Анхолт продлит соглашение с клубом.

Отметим, срок контракта голландского защитника с «Кристал Пэлас» завершается в конце сезона.

На счету испанца Маркоса Алонсо три встречи в текущем розыгрыше английской премьер-лиги, в которых он не отличился результативными действиями. В активе Жордана Амави один мяч в шести встречах французской Лиги 1.