Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча с командой Турции в Лиге наций по версии болельщиков.

Черышев стал автором первого гола в матче на 11-й минуте, а на 37-й минуте его заменили, так как до этого сборная России осталась вдесятером после удаления Андрея Семенова.

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции дома одержала победу над национальной командой России со счетом 3:2.

После четырех матчей команда Станислава Черчесова осталась на первом месте в таблице группы 3 с восемью очками, турки идут на третьей строчке с тремя баллами. Сборная России может потерять первое место, если венгры обыграют сербов.

Следующий матч россияне проведут в среду, 18 ноября, против национальной команды Сербии.