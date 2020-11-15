Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче против команды Турции.

По словам Черчесова, игра разделилась на три фазы: до удаления, пять-десять минут после удаления и оставшееся время. Тренер считает, что вторая фаза сыграла решающую роль, когда россияне пропустили два гола. Он отметил, что даже вдесятером сборная России смотрелась хорошо.

Черчесов добавил, что в перерыве футболистов настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены, чтобы усилить атаку.

«Почему действовали в пять защитников? Мы хотели сыграть немного по-другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Мы знали, как соперник будет играть в обороне и в атаке. Им было некомфортно: мы много прессинговали, не давали им выходить, гол так забили», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции дома одержала победу над национальной командой России со счетом 3:2.

После четырех матчей команда Станислава Черчесова осталась на первом месте в таблице группы 3 с восемью очками, турки идут на третьей строчке с тремя баллами. Сборная России может потерять первое место, если венгры обыграют сербов.

Следующий матч россияне проведут в среду, 18 ноября, против национальной команды Сербии.