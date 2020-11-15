Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьея Бе, который призвал Россию извиниться за допинговую деятельность.

«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Тарьей Бе поделился мнением о прошедших в CAS слушаниях по спору между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА.

По словам Бе, главное – это не наказание. Он считает, что когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться.

В конце 2019 года ВАДА рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде.