В киберспорте, как и в любом другом виде спорта, нет места паузам в тренировках. Здесь действует простое правило: если ты отдыхаешь, то твои соперники работают над собой и будут сильнее, а значит выиграют больше значимых турниров.

В шутере от Valve CS:GO тренировки ещё важнее, чем в некоторых других играх. Помимо тактических особенностей и понимания текущей меты, в игре также присутствует мышечная память. Киберспортсмены сотнями часов находятся на тренировочных серверах и одиночных локациях, чтобы идеально оточить свою реакцию и идеально быстро наводиться на вражеские головы, чтобы поставить хэдшот раньше соперника.

Так, сколько же можно не играть, но не потерять хорошую индивидуальную форму в CS:GO. Игрок команды Astralis Андреас Xyp9x Хойслет не участвовал в жизни команды пять месяцев и даже не запускал игру, чтобы попрактиковаться на DM серверах, однако, когда пришла пора вернуться в пятёрку игроков, провёл десять дней на восстановление формы.

Я не играл в CS:GO около 4-5 месяцев — даже не запускал ее. Да, срок немалый. Наверное, у меня это случилось впервые за десять лет. В итоге мне понадобилось около десяти дней, чтобы вернуться к привычной форме. Благодаря этому с возвращением в команду не было никаких проблем. Думаю, я вернулся к прежнему уровню и готов соревноваться.

Киберспортсмен отметил, что мета за это время очень сильно изменилась, однако тиммейты сделали всё возможное, чтобы оперативно рассказать что именно произошло за это время в CS:GO. После возвращения, Xyp9x регулярно находится среди лучших стрелков раунда и играет с плюсовым рейтингом.

В данный момент датская команда Astralis занимает третье место в рейтинге лучших команд мира по версии HLTV и пример Xyp9x действительно показывает, что даже спустя полгода игры, можно вернуться на отличный уровень и показывать достойные результаты против лучших команд мира.