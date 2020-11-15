«Зенит» думает о продаже Дзюбы, Соболенко победила Мертенс, Россия проиграла Турции — эти и другие новости в традиционном дайджесте от Nevasport.

Тихонов покинет «Астану» спустя месяц после назначения

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов покинет пост главного тренера казахстанской «Астаны», на который был назначен месяц назад.

СМИ: «Зенит» решил продать Дзюбу после публикации скандального видео

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Telegram-канал «Дай ударить».

На Яндиева, который подрался с Харитоновым, заведено два уголовных дела

На бойца смешанных единоборств Адама Яндиева заведено два уголовных дела из-за драки с бойцом Сергеем Харитоновым.

Стало известно расписание Гран-при России по фигурному катанию

Опубликовано расписание третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup, который пройдет с 8 по 12 ноября в Казани.

Соболенко обыграла Мертенс в финале турнира в Линце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в двух сетах над представительнице Бельгии Элизе Мертенс в финале турнира в австрийском Линце.

Россия потерпела первое поражение в Лиге наций, уступив сборной Турции

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции дома одержала победу над национальной командой России со счетом 3:2.

Сборная Голландии обыграла боснийцев, дубль на счету Вейналдума

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Голландии дома одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины со счетом 3:1.