Киберспортсмен состава Natus Vincere по Dota 2 Виктор GeneRaL Нигрини поделился своим мнением относительно уход Владимира No[o]ne Миненко с привычной ему мидерской роли на третью позицию. Нигрини считает, что украинскому киберспортмену стоило остаться на привычной роли и продолжать развивать там.

Мое мнение: No[o]ne не надо играть на «тройке». Он топовый мидер, зачем ему играть на «тройке»? Посмотри на эту команду: RAMZEs — кор, на себя одеяло тянет; SumaiL — тоже на себя тянет одеяло, и No[o]ne делает то же самое. Тут нет игроков, которые жертвуют собой. В командах должны быть игроки, которые жертвуют собой во благо других. No[o]ne — тир-1 мидер, так зачем быть тир 2-3 офлейнером?